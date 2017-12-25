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25.12.2017 18:50

Балтийский банк отправил в отставку председателя правления после полугода работы

Председатель правления Балтийского банка Евгений Смирнов, назначенный на этот пост только в мае 2017 года, скоропостижно покидает кредитную организацию.

«Расторгнуть трудовой договор с председателем правления ПАО «Балтийский банк» Смирновым Евгением Сергеевичем по соглашению сторон (пункт 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации) 22 декабря 2017 года. Направить в территориальное учреждение Банка России уведомление об освобождении Смирнова Евгения Сергеевича от должности председателя правления, члена правления банка», – говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации.

Как уточнили 25 декабря в Балтийском банке, временно обязанности Смирнова будет исполнять его заместитель — Дмитрий Алексеев. Он будет работать в новом для себя качестве до назначения советом директоров нового председателя.

Справка:

Евгений Смирнов, согласно официальной биографии, в прошлом выпускник Высшей школы экономики. Ранее работал в Газпромбанке, в 2008 году перешел в Альфа-банк, где сначала руководил отделом сопровождения бюджетного процесса управления финансового планирования и анализа. В 2010-м он стал заместителем начальника финансово-экономического управления блока «Финансы», которое потом возглавил. А в 2015 году Смирнов возглавил финансовую дирекцию «Балтийского банка», санатором которого в 2014-м стал Альфа-банк.

Процедуру санации инициировало Агентство по страхованию вкладов после инспекции финансового учреждения. Санации банка предшествовал конфликт между его основными владельцами — президентом банка Олегом Шигаевым и основателем Петербургского агентства недвижимости Андреем Исаевым, которые не могли договориться о продаже кредитного учреждения.


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