Лесной отшельник признан виновным в расстреле ОВО Красногвардейского района

В Петербурге вынесен вердикт последнему участнику расстрела сотрудников вневедомственной охраны. Вячеслав Парушенков, сменивший городскую жизнь на лесное одиночество, признан виновным в бандитизме и убийстве милиционеров.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 25 декабря присяжные единодушно сочли Парушенкова причастным к банде (статья 209 УК РФ), которая совершала нападения на салоны игровых автоматов. Определенные сомнения вызывала виновность в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), но и она сочтена доказанной большинством голосов, 8 к 4. Согласие присяжные проявили также по эпизодам разбойных нападений. В сговоре на незаконный оборот оружия Парушенков оправдан.

Подсудимый был задержан через шесть лет поисков, в июне 2016-го. После нападения на милиционеров он уехал на лесозаготовку, прервал общение с семьей и родственниками, не пользовался мобильной связью, жил в лесу.

Сотрудников отдела вневедомственной охраны Красногвардейского района расстреляли 4 августа 2010 года. Они проверяли автомобиль и увидели оружие в салоне. При досмотре багажника им выстрелили в головы. Один милиционер погиб, второй получил тяжелые ранения. В декабре 2014 года был вынесен первый приговор. Непосредственный исполнитель убийства Вячеслав Ворожцов получил 21,5 года. В августе 2015-го приговор вступил в силу, Ворожцова повезли в колонию. В пересыльной тюрьме его убили.