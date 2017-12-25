В 86 жилых домах Кронштадта остывают батареи

Жители Кронштадтского района Петербурга жалуются на холод в квартирах и едва теплую воду в кранах. Ждать потепления им предстоит до утра.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, 25 декабря дома в Кронштадте остались без отопления. Горячая вода согреться не помогает. Она хоть и не пропала из кранов, но температура ее значительно ниже обычного. В пресс-службе ГУП «ТЭК» похолодание в квартирах объяснили дефектом на прямом подземном трубопроводе диаметром 600 мм у дома №48 по Посадской улице. Информация о нём поступила в три часа дня, и аварийные бригады уже приступили к ремонту.

Регламент отводит на работы не больше 20 часов. На это время в 86 домах ограничили отопление, горячей водой жителей обеспечили по резервной схеме. Приоритет отдали восьми детским учреждениям и двум больницам. Их поставили на проток: воду будут подавать уже горячей, без циркуляции. По мере остывания жилищные службы сливают её в канализацию, а в трубопровод подается новая порция кипятка.

Для жителей Кронштадта в администрации района открыта горячая линия по телефону 311-20-16.