«Бомба» в самолете обошлась шутнику в половину средней зарплаты петербуржца

Петербуржец остановил самолет обещанием взрыва. Бомбу искали больше часа, обыскивая не только воздушное судно, но и весь аэропорт. Суд наказал шутника штрафом – его размер вдвое меньше средней месячной зарплаты петербуржца. По подсчётам Смольного, она составляет 53 тысячи рублей.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 25 декабря, в заведомо ложном сообщении об акте терроризма обвинили 32-летнего Александра Шишлова. В октябре 2017 года он позвонил в службу «112» и заявил, что вылетающий в Омск борт заминирован. Для острастки добавил: «Верните обратно или взорвется». Сам он, как установлено, в это время находился у входа на посадку в Пулково. Рейс в Сибирь улетел, но только после того, как полицейские осмотрели аэропорт, территорию рядом с ним, проверили сам самолёт и багаж пассажиров. Взрывчатку вечером 14 октября искали час и не нашли.

Шишлов признался, что все последствия телефонного развлечения понимал, и от вины открещиваться не стал. Московский районный суд приговорил его к 25 тысячам рублей штрафа. При этом ровно за год до его звонка в Пулково также искали взрывчатку. 14 октября 2016 года задержали 52-летнего «минёра»-рецидивиста, который в этот же день сообщил о бомбе в аэропорту.