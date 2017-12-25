Спасенный из петербургского метро котёнок прошёл медобследование
Кошка, которую вызволили из подземной ловушки, обрела новый дом. Перед этим животное показали ветеринару.
Как сообщил «Фонтанке» читатель Анатолий, освобожденного из метро котёнка отдали в его добрые руки. Он же и стал инициатором спасательной операции, которая 25 декабря развернулась в подземном переходе у станции «Петроградская».
По словам Анатолия, первым делом он отвез животное в клинику. Сутки, проведённые между кабель-каналами, ущерба её здоровью не нанесли. Кости целы, блох нет. Лечения требуют только воспалённые глаза – у котёнка обнаружили конъюнктивит.
«Девочка, 3 месяца, 1560 граммов. Уже привёз домой, начала осваиваться», – поделился счастливый обладатель добрых рук. Котенка собираются назвать в честь одного из запрещенных сыров, сообщил "Фонтанке" Анатолий. Как именно будут звать животное – Рокфор, Камамбер или Бри, – пока не определились.