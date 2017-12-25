У заказчика ЗСД и ВСД сменилось руководство

Игорь Лукьянов покидает пост гендиректора смольнинского АО «Западный скоростной диаметр» после 20 лет работы. Заниматься Восточной широтной магистралью будет другой человек.

О том, что комитет имущественных отношений принял решение 25 декабря сменить гендиректора АО «ЗСД», сообщается на портале центра раскрытия корпоративной информации. Игорь Лукьянов покидает свою должность, на которой находился с 1997 года. Совет директоров должен будет заключить трудовой договор на 5 лет с Константином Поповым. В 2005 – 2012 годах он был заместителем гендиректора ОАО «ЗСД» по правовым вопросам, после — зампредправления госкомпании «Автодор», также по правовым вопросам.

ОАО «ЗСД» (с 2015 года АО) было создано в 1997-м для строительства Западного скоростного диаметра, на 100% принадлежит городу. Общество представляет город в концессионном соглашении, выступает заказчиком проектирования и строительства. После запуска трассы в полноценном режиме в декабре 2016 года новым проектом для компании становится Восточная широтная магистраль, которая должна соединить ЗСД и Кольцевую автомобильную дорогу с продлением до Мурманского шоссе. Именно АО «ЗСД» проводило конкурс на разработку градостроительного обоснования новой дороги. Стоимость проекта оценивается в 160 млрд рублей. Для строительства, как и в случае с Западным скоростным диаметром, будут по конкурсу выбирать концессионера.