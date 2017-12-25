«Галамарт» собрал целый мешок детских подарков

В Новый год подарков много не бывает. Сюрпризам и знакам внимания будут рады все, в особенности дети. Собрать целый мешок подарков и не потратить на это половину семейного бюджета возможно!

Последние тенденции на рынке товаров повседневного спроса – это магазины с широким ассортиментом товаров и доступными ценами, такие как магазин постоянных распродаж «Галамарт». Здесь вы сможете совершить все необходимые семейные покупки, не тратя время на поиски и дорогу. Игрушки для малышей, девочек и мальчиков, конструкторы, раскраски, книги, настольные игры и другие товары для детей – все это вы найдете в «Галамарт».

Мы подобрали для вас целый «мешок подарков» всего от 1500 рублей. Эти игрушки придутся по вкусу и мальчикам и девочкам, а также будут интересны как малышам, так и школьникам.

Например, куклы от 399 руб, машинки от 79 руб., кубики Рубика от 249 руб., наборы «Служба наблюдения» от 299 руб., конструкторы «Магический репей» от 299 руб., каталки на веревке от 99 руб.

В «Галамарте» вы легко сможете найти подарки для всей вашей семьи и создать по-настоящему праздничное настроение.

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