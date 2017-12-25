Трагедия в Москве: больше вопросов, чем ответов

Серьезная авария, произошедшая днем 25 декабря на печально известном Кутузовском проспекте в Москве, оставляет больше вопросов, чем ответов. Точно известно только одно: трагедия повлекла человеческие жертвы.

Серьезная авария, произошедшая днем 25 декабря на печально известном Кутузовском проспекте в Москве, оставляет больше вопросов, чем ответов. Водитель, заявляющий следователям, что транспортное средство поехало само, видеозаписи, на которых он только отъезжает от остановки и, кажется, вовсе не собирается таранить людей… Точно известно только одно: трагедия повлекла человеческие жертвы.

«Я просто поехала поменять размер у куртки... в ТЦ «Океания» в итоге, выходя из перехода, вижу этот огромный автобус на бешеной скорости просто летит в мою сторону... Я осталась чудом жива. Обошлось... А могла бы уже не выйти сегодня из этого перехода. Запомню этот день навсегда», – написала сразу после аварии жительница столицы в своем Instagram.

ДТП произошло рядом со станцией метро «Славянский бульвар» (это начальная остановка маршрута) в третьем часу дня. Автобус, принадлежащий транспортной компании из Подмосковья («Мострансавто»), ехал в Сколково. По неизвестной причине многотонная машина свернула на тротуар и на внушительной скорости въехала в пешеходный переход. Остановил ее только потолок. Погибли 5 человек, больше десяти получили травмы.

Момент трагедии детально запечатлен на видеозаписях. На, пожалуй, самой главной видно, что автобус начинает движение от остановки общественного транспорта, и кажется, что все в порядке. Но неожиданно он проскакивает поребрик и оказывается на тротуаре. При этом умудряется не зацепить стоявшие на той же остановке другие маршрутные транспортные средства.

На втором видео видно, что автобус уже набрал немного скорости и ее достаточно для того, чтобы, врезавшись в стену подземного перехода, изменить траекторию движения и съехать еще быстрее по ступенькам. Люди при этом оказываются под дном машины.

Единственное, что правоохранительные органы исключают почти сразу, так это версию теракта. Хотя очевидцы изначально говорили, что наезд создал впечатление умышленного. Одной из первых озвученных причин ДТП стало то, что водитель не смог справиться с управлением. Звучало даже слово «гололедица». Однако на записях с места аварии видно, что асфальт чистый.

По версии мужчины, находившегося в момент наезда за рулем автобуса, транспортное средство начало движение от остановки само. Машина просто взяла и поехала, а тормоза попросту не сработали. Автобус оснащен автоматической коробкой передач. То есть имела место техническая неисправность. Мог ли водитель отрулить (не заблокировало ли рулевое колесо), не уточняется.

Другие версии произошедшего, а также фото и видео с места трагической аварии смотрите на «Водителе Петербурга».