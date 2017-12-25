Директору РАМТа Софье Апфельбаум продлили домашний арест по делу Серебренникова

Басманный суд Москвы продлил домашний арест директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум по делу о хищении денежных средств.

Как сообщило 25 декабря агентство городских новостей «Москва», мера будет действовать до 19 апреля 2018 года.

Софья Апфельбаум стала шестой обвиняемой по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. По версии следствия, она, будучи главой департамента Минкультуры, вступила в сговор с режиссером и способствовала хищению бюджетных средств на сумму 214 млн рублей. Сама Софья Апфельбаум вину отрицает.

Предыдущий срок домашнего ареста главы РАМТа должен был истечь 26 декабря. Ходатайство о его продлении следователь мотивировал тем, что Софья Апфельбаум может скрыться. Защита обвиняемой просила заменить меру пресечения на залог в 1 млн рублей.

Кроме Кирилла Серебренникова и Софьи Апфельбаум, в хищении средств Минкульта обвиняются первый генпродюсер АНО «Седьмая студия» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор АНО Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева. Серебренников, Итин и Масляева находятся под домашним арестом, Малобродский — под стражей. Ещё одна фигурантка дела Екатерина Воронова, бывший генпродюсер «Седьмой студии», заочно арестована и объявлена в международный розыск.