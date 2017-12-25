За визит в салон «Белая кость» оперативники Выборгского района оставлены без подарков Деда Мороза

В Петербурге продлен арест сотрудникам уголовного розыска за неформальное общение с массажистками легкого поведения. Александр Мельников и Андрей Шубин, стоит отметить для справедливости, плотским радостям предпочитали шелест купюр.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 25 декабря, Выборгский суд до конца февраля оставил под стражей Мельникова и Шубина по делу о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и грабеже (статья 161 УК РФ). По версии следствия, поход полицейских в массажный салон «Белая кость» на проспекте Художников, 10, диктовался исключительно коррупционным мотивом. Будто бы за 30 тысяч рублей в месяц жрицам релакса было обещано покровительство 24 часа в сутки, семь дней в неделю и по всем направлениям.

Еще двое работавших в 36-м отделе полиции Выборгского района полицейских, Юрий Колесников и Руслан Хвостов, содержатся под домашним арестом.

Оперативников задержали в конце сентября 2017 года, поводом стали жалобы девушек из «Белой кости». Им не понравилась бестактность покровителей, выраженная в виде затрещины и отнятого мобильника.