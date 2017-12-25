Газелькин подарил ёлки жителям двух столиц

В преддверии Нового Года компания ООО "Грузовое такси Газелькин" провела необычную акцию для жителей Москвы и Санкт-Петербурга «С новым годом, любимый город»: в социальной сети ВК был запущен сбор Новогодних видеообращений и поздравлений для своих семей, друзей, коллег и горожан с наступающим Новым Годом.

ООО «Грузовое такси Газелькин»

Конкурс получил широкий отклик, и 17 декабря в Санкт-Петербурге подводились первые итоги, а также проводился дополнительный розыгрыш призов – красивых новогодних ёлочек. Действо совершалось у арены СКК, где "Газелькин" развернул целую шоу-программу с ведущим и музыкальным сопровождением. Организаторы вручали обещанные призы гостям праздника – детям, взрослым и пожилым конкурсантам – за ответы на несложные вопросы: нужно было отгадать автора песни или в каком кинофильме песня звучала. На конкурсе царила праздничная атмосфера, и многие конкурсанты с благодарностью принесли домой главное украшение Нового Года – красивую ёлочку.

18 декабря сотрудники компании посетили ЦСПСИД Невского района, где вручили ёлки семьям, находящимся на социальном обеспечении.

ООО «Грузовое такси Газелькин»

Подведение итогов и раздача призов в Москве состоялись 23 декабря, где лесные красавицы нашли своих победителей.

Комментарий компании Газелькин: