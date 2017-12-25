Полицейским запретили праздновать Новый год с друзьями и брать подарки

В канун новогодних праздников центральный аппарат МВД проинструктировал всех сотрудников полиции, как им следует себя вести с точки зрения этики.

Рекомендации, разработанные Министерством труда и соцзащиты РФ, должны помочь полицейским противостоять коррупции. Судя по тому, что департамент государственной службы и кадров МВД спешно распорядился донести инструкцию до 29 декабря, особенно силён коррупционный искус для полицейских будет именно в новогодние каникулы.

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