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25.12.2017 17:30

Навальный не стал кандидатом в президенты

Центризбирком 25 декабря официально отказал оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации на президентских выборах. 

Решение было принято единогласно, в голосовании не участвовал представитель "Справедливой России" Николай Левичев. Он заявил, что не может этого сделать из-за "конфликта интересов" – Левичев выступал в качестве конкурента Навального на выборах мэра Москвы. Основной причиной для отказа в регистрации стала неснятая судимость по делу "Кировлеса".

Сразу же после этого Навальный выложил видеоролик (очевидно, заранее заготовленный), в котором призывает к бойкоту выборов и называет это "забастовкой избирателей". 

Напомним, 24 декабря в регионах прошли собрания избирателей для выдвижения Навального в президенты. В Петербурге во время встречи на Марсовом поле свои подписи за оппозиционера поставили 1797 человек.


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Программа BP CLUB собрала миллион участников
На многофункциональном автозаправочном комплексе ВР «Малоохтинская» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное поздравление миллионного участника программы лояльности BP CLUB*
https://pixabay.com
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Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года предлагает пассажирам в костюме Деда Мороза или Снегурочки бесплатный перелет на всех рейсах маршрутной сети при наличии свободных мест
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25.12.2017 10:00
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