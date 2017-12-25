Навальный не стал кандидатом в президенты

Центризбирком 25 декабря официально отказал оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации на президентских выборах.

Решение было принято единогласно, в голосовании не участвовал представитель "Справедливой России" Николай Левичев. Он заявил, что не может этого сделать из-за "конфликта интересов" – Левичев выступал в качестве конкурента Навального на выборах мэра Москвы. Основной причиной для отказа в регистрации стала неснятая судимость по делу "Кировлеса".

Сразу же после этого Навальный выложил видеоролик (очевидно, заранее заготовленный), в котором призывает к бойкоту выборов и называет это "забастовкой избирателей".

Напомним, 24 декабря в регионах прошли собрания избирателей для выдвижения Навального в президенты. В Петербурге во время встречи на Марсовом поле свои подписи за оппозиционера поставили 1797 человек.