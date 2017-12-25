Еще
18:31 25.12.2017
Пришлите свою новость!
18:23
«Бомба» в самолете обошлась шутнику в половину средней зарплаты петербуржца
18:14
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за ампутированной руки повара
18:07
У заказчика ЗСД и ВСД сменилось руководство
18:00
Директору РАМТа Софье Апфельбаум продлили домашний арест по делу Серебренникова
17:58
За визит в салон «Белая кость» оперативники Выборгского района оставлены без подарков Деда Мороза
17:54
Смольный подарил детям на Новый год сломанные наушники для iPhone
17:45
Пожар на юго-западе Петербурга выгнал соседей на улицу
17:42
Полицейским запретили праздновать Новый год с друзьями и брать подарки
17:30
Навальный не стал кандидатом в президенты
17:23
После наезда автобуса на пешеходов в Москве возбуждено уголовное дело
17:19
«Невский проспект» вернули пассажирам
17:14
Полиция проверяет перестрелку в Апраксином дворе
17:02
ГАООРДИ поздравляет с Новым годом детей, которые не могут посетить праздники
16:49
Навальному откажут в регистрации на президентских выборах
16:48
Смольный откажется от субсидий Минэкономразвития на поддержку инноваций
16:44
Бомбу на «Садовой» не нашли
16:41
Светофор устроил коллапс на Светлановской, ГИБДД советует объезжать
16:37
Водитель автобуса, сбившего пешеходов в Москве, перепутал тормоз и газ
16:32
«Пламя и кровь» Мартина выйдет на русском в 2018 году
16:32
"Гостиный двор"и переход на "Невский проспект" закрыты
16:19
Бюджетная ёлка из макаронных изделий выиграла новогодний конкурс «Фонтанки»
16:09
В Казани автобус «припарковался» прямо в мечеть
16:06
Станцию «Улица Дыбенко» проверили за семь минут
16:05
Полмиллиона рублей получил аферист за участок в несуществующем садоводстве «Пулковское»
16:00
Станция метро "Улица Дыбенко" закрыта для пассажиров
15:57
Смерть рабочего на стройке «Я - Романтик» оценили в один год условно
15:50
«Садовая» закрыта для пассажиров
15:38
В Роскосмосе нашли нарушения на сотни миллиардов рублей
15:35
Число погибших в ДТП с автобусом в Москве выросло до пяти
15:31
МВД: Водитель влетевшего в подземный переход автобуса не справился с управлением
15:30
Петербуржец замаскировал украденное в детской коляске
15:11
Автобус въехал в подземный переход в Москве, есть жертвы
15:10
Бывший глава порта «Усть-Луга» подозревается Австрией в отмывании денежных средств
15:05
Легенда мирового футбола Оливер Кан прислал посылку жительнице Петербурга, пережившей теракт
15:03
Эрмитаж привезет руины на архитектурную биеннале в Венецию
15:03
Гордеев назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе
14:56
Бухгалтер ТСЖ на Манчестерской «насобирал» себе 2 млн из взносов жильцов
14:52
«Елизаровскую» открыли для пассажиров
14:49
Матвиенко: Готовы «простить» СМИ-иноагентов, если США подадут пример
14:35
Александр Беглов стал полпредом президента по Северо-Западу
14:31
Губернатор Воронежской области уходит в полпреды, Цуканов покидает Петербург
14:23
Петербургу обещают снежный, мокрый и туманный вторник
14:10
«Елизаровскую» закрыли из-за бесхозного предмета
14:03
«Дочку» РЖД оштрафуют за перегибы с обменом билетов
13:55
Собчак подала документы в Центризбирком
13:50
Умер создатель неонатологической службы Петербурга
13:44
Госстройнадзор: В «Планетограде» ведутся консервационные работы
13:38
Екатерина Гордон выдвигается в президенты от «самой доброй партии»
13:33
На Белоостровской дорожники увлеклись зимней укладкой асфальта
13:30
Ради секретного предприятия власти Ленобласти снизили налоги для крупного бизнеса
13:27
На «Звёздной» не нашли взрывчатки
13:26
«Юлмарт» договаривается со Сбербанком, сокращается, но не идет на ультиматум А1
13:15
В Петербурге гендиректор ДСК №5 предпочел платить себе зарплату, а не налоги
13:10
Отдыхающих во Вьетнаме туристов не будут эвакуировать из-за тайфуна
13:05
В Финляндии начались рождественские распродажи
13:01
Фигурантам дела о подготовке взрыва в Казанском соборе предъявлено обвинение
12:40
Вне зоны доступа: почти половина федеральных трасс России осталась без связи
12:35
Шесть хоккеистов СКА сыграют за сборную России на молодежном чемпионате мира
12:31
Роскосмос создает конкурента Google Earth
12:26
После звонка «Фонтанки» сотрудники метро спасли застрявшего котёнка
12:16
Лидер «Справедливой России» призвал поддержать Путина на выборах
12:08
В трети проверенных в Петербурге роллов обнаружили кишечную палочку
12:01
О Петербурге выпустили настольную игру со стадионом на Крестовском и ЗСД
11:57
Суд не стал помогать депутату Резнику в споре с вице-губернатором Говоруновым
11:52
Из-за аварии на теплотрассе похолодало в шести домах в Купчино
11:35
"Звездную" закрыли для пассажиров
11:27
Патриарх Кирилл вмешался в мирный процесс в Донбассе
11:25
В Хельсинки откроется крупнейший в Финляндии крытый парк развлечений
11:20
Гранит задержит открытие Сенного моста на полтора месяца
11:16
Жители Приморского жалуются на воду с душком
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
25.12.2017 17:23

После наезда автобуса на пешеходов в Москве возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту наезда автобуса на пешеходов у метро «Славянский бульвар». Как говорится  в сообщении ведомства от 25 декабря, следователи видят признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Напомним, ДТП произошло на Славянском бульваре в Москве около 14.46 25 декабря. Автобус вылетел с дороги в подземный переход, по которому поднимались люди. По данным ГСУ, в результате ДТП пострадали более десяти человек, четверо скончались на месте происшествия, остальным оказывается медицинская помощь. Ранее сообщалось о пяти жертвах и 15 пострадавших. 

ГУ МВД рассматривает две версии случившегося: неисправность транспортного средства и то, что водитель не справился с управлением.

По словам самого водителя, которые приводят следователи, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить транспортное средство, тормозная система не сработала. Ранее СМИ сообщали, что водитель мог перепутать тормоз и газ. 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41

Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров

Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34

В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление

ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Бомба» в самолете обошлась шутнику в половину средней зарплаты петербуржца
Директору РАМТа Софье Апфельбаум продлили домашний арест по делу Серебренникова
За визит в салон «Белая кость» оперативники Выборгского района оставлены без подарков Деда Мороза
Пожар на юго-западе Петербурга выгнал соседей на улицу
После наезда автобуса на пешеходов в Москве возбуждено уголовное дело
«Невский проспект» вернули пассажирам
Полиция проверяет перестрелку в Апраксином дворе
Водитель автобуса, сбившего пешеходов в Москве, перепутал тормоз и газ
В Казани автобус «припарковался» прямо в мечеть
Станцию «Улица Дыбенко» проверили за семь минут
Сорочинский на свободе: «Я под впечатлением от Крестов-2»
Поправки Яровой отправили хлеб на свалку
Биткоин пропал у туалета
Петербуржцев в Китае захлопнули в «Матрешке»
Осталось найти второго ребенка
Взять на себя ИГИЛ и вторую жену
В контрабанду Михальченко вмешалось убийство
В деле Нелидова пересеклись матрешки и ФСБ
В Петербурге из дивана достали 605 млн рублей наличными
Как полицейский бутлегеров выкупал
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы в ожидании ДПС слепили снеговиков и прославились на весь Рунет

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Петербург выдвинул Навального в кандидаты 1797 голосами

Движение по КАД перекрывали, чтобы вертолёт забрал пострадавшую

Новости компаний
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
https://pixabay.com
12.12.2017 17:50
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.12.2017 12:09
Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом в мире
11 декабря 2017 года, Москва. – Аэрофлот получил международную премию World Travel Awards 2017 в самой престижной категории – «Лидирующий авиационный бренд мира». Награда в этой номинации вручалась впервые и сразу была присуждена ведущему российскому авиаперевозчику
ЖК Stockholm/Setl City
08.12.2017 20:00
ЖК премиум-класса Stockholm стал лауреатом конкурса «КАИССА»
Элитный жилой комплекс Stockholm, который Setl City возводит на берегу Большой Невки, стал победителем XXIII межрегионального конкурса в сфере недвижимости «КАИССА-2017». Проект Setl City опередил всех конкурентов в номинации «Лучший объект премиум-класса». Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 7 декабря
ЖК "Лондон Парк"/Компания Л1
08.12.2017 19:11
В ЖК «Лондон Парк» полностью снят арест квартир, принадлежащих дольщикам
8 декабря 2017 года Федеральной службой судебных приставов снят арест квартир, принадлежащих дольщикам ЖК «Лондон Парк», наложенный 14 июля 2017 года на квартиры в 1 и 2 корпусах
https://pixabay.com
06.12.2017 13:15
Инклюзивное образование сегодня: реалии и перспективы
С сентября 2016 года в стране действует государственный стандарт начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Совместное обучение детей с инвалидностью и без реализовано уже в 115 школах в 24 регионах
Магазин "Кей"
06.12.2017 11:31
Особенности работы современных фотоаппаратов объясняют специалисты «КЕЙ»
В данной статье сотрудники компании «КЕЙ» поделятся с читателями секретами конструкции и работы современных фотоаппаратов
Фото предоставлено компанией АО "Ленпромгаз"
27.11.2017 16:10
Рассказываем, как подготовить газовый котел к зиме
Холода, как известно, наступают неожиданно. Ударили морозы, а отопительный котел не выдержал нагрузки и вышел из строя – это может обернуться серьезными последствиями для жителя частного дома.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.