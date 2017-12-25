После наезда автобуса на пешеходов в Москве возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту наезда автобуса на пешеходов у метро «Славянский бульвар». Как говорится в сообщении ведомства от 25 декабря, следователи видят признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Напомним, ДТП произошло на Славянском бульваре в Москве около 14.46 25 декабря. Автобус вылетел с дороги в подземный переход, по которому поднимались люди. По данным ГСУ, в результате ДТП пострадали более десяти человек, четверо скончались на месте происшествия, остальным оказывается медицинская помощь. Ранее сообщалось о пяти жертвах и 15 пострадавших.

ГУ МВД рассматривает две версии случившегося: неисправность транспортного средства и то, что водитель не справился с управлением.

По словам самого водителя, которые приводят следователи, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить транспортное средство, тормозная система не сработала. Ранее СМИ сообщали, что водитель мог перепутать тормоз и газ.