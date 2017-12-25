ЖК «Новоселье: Городские кварталы» признан лучшим в Ломоносовском районе

Эксперты в области недвижимости оценили жилые комплексы разных районов Петербурга и Ленинградской области. Результаты были представлены порталом BSN.ru.

Первое место среди проектов жилого строительства Ломоносовского района было присуждено проекту КОТ «Новоселье: Городские кварталы». Эксперты отметили Новоселье, как наиболее благоприятный для проживания проект, отличающийся качеством и комфортом по пяти критериям: инфраструктура, транспортная доступность, соотношение цены и качества, экологичность, надежность. Проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы» возводится прямо на границе с Красносельским районом СПб, в Аннинском городском поселении. С 2012 года в рамках проекта уже сданы и заселены три очереди строительства.

Общая жилая площадь всех проектов, с учетом проектируемых, составит 500 тыс. «квадратов». Помимо жилья застройщик обустраивает кварталы необходимыми спортивными и социальными объектами, строит дороги и проезды, спортивные и детские площадки занимается редевелопментом территории, – реконструирована котельная и построена еще одна новая, построена водонасосная станция, объемом 10 000 м3, построена подстанция мощностью 25 МВт. На территории Новоселья построены и работают два детских садика и строится школа на 525 мест.

Справка о компании УК «Новоселье»