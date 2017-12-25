Полиция проверяет перестрелку в Апраксином дворе

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства уличного конфликта, который произошёл в Апраксином дворе в Петербурге. По словам очевидцев, там была стрельба с пострадавшими.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, информация о случившемся на Садовой поступила днем 25 декабря. Предположительно там произошёл конфликт. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

«Проводится разбирательство. Назначена доследственная проверка. Дополнительные наряды полиции осуществляют охрану порядка», – уточнили в ведомстве.

Очевидцы рассказывают, что стрельбой закончился спор из-за аренды. Якобы в конфликте принимали участие несколько десятков участников. Напомним, ранее порядка на рынке потребовал депутат Законодательного собрания Сергей Соловьев. После его же запроса силовики наведались и на Думскую улицу.