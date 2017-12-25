Смольный откажется от субсидий Минэкономразвития на поддержку инноваций

Смольный намерен отказаться от субсидий Минэкономразвития для ПАО «Технопарк «Санкт-Петербург» на 2018 год. Как стало известно «Фонтанке», причиной такого решения стало значительное сокращение финансирования, которое федеральные власти выделяют на поддержку инновационного развития Северной столицы. Город запросил у МЭР 153 млн рублей, однако Москва пообещала выделить лишь 9,8 млн.

Глава комитета по промышленной политике Петербурга Максим Мейскин, которому подчиняется Технопарк, подтвердил информацию.

«В МЭР сослались на то, что хотят поддержать регионы, которые пока отстают с точки зрения инновационного развития. На наш взгляд, это некорректная позиция. С согласия губернатора, мы решили отказаться от этих денег», – заявил он.

По словам Максима Мейксина, из регионального бюджета Технопарк в 2018 году получит 680 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году. «Этих денег хватит на наши цели», – считает глава комитета. При этом большая часть средств пойдет на развитие инжинирингового центра радиоэлетроники.

Технопарк Петербурга объединяет бизнес-инкубатор «Ингрия», «Центр кластерного развития» «Центр прототипирования» и инжиниринговые центры. Ранее Смольный сообщал о намерении в 2018 году оборудовать центр микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций, закупить 3D-принтеры для центра прототипирования.

По словам Максима Мейксина, 9,8 млн рублей не хватило бы для достижения тех показателей, которые ставит МЭР перед регионами, выделяя деньги. «За невыполнение нам грозили бы штрафы», – сказал он.

«Фонтанка» запросила комментарий у Минэкономразвития и готова опубликовать его после получения.