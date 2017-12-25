ГАООРДИ поздравляет с Новым годом детей, которые не могут посетить праздники

В Петербурге стартовала акция Ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАООРДИ «Домашние новогодние поздравления» для детей, которые по состоянию здоровья не выходят из дома.

С 25 декабря по 13 января в дома 130 семей постучатся Дед Мороз, Снегурочка и другие герои всеми любимых детских сказок, чтобы подарить праздник ребятам, которые не покидают своих квартир из-за тяжелых заболеваний. Ежегодно аниматоры заряжают новогодним настроением, проводят развлекательную программу и вручают долгожданные подарки более чем 200 ребятам.

«Эта акция уже более 10 лет является доброй традицией ГАООРДИ. Для семей многих наших подопечных она имеет огромное значение, ведь интерактивно-развлекательная программа волонтеров рассчитана не только на детей, которые не могут посетить городские ёлки и утренники, но и на их родителей, которые круглосуточно заботятся о своих сыновьях и дочерях. Так как мы сами являемся родителями детей с особенностями развития, мы знаем, как важно в такой ситуации чувствовать внимание и заботу о своей семье. И мы искренне благодарны всем, кто участвует в этом замечательном проекте и поддерживает его», – говорит Маргарита Урманчеева, президент ГАООРДИ.

Акция «Домашние новогодние поздравления» от Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей-детей инвалидов «ГАООРДИ» традиционно проводится при поддержке РООА «СПБ.АВТО»«Автоволонтеры», проекта «С песней к детям и не только…», волонтерской организации «Наши дети», благотворительного марафона «Подари ребенку праздник», а также представителей бизнес-сектора Северной столицы.