Водитель автобуса, сбившего пешеходов в Москве, перепутал тормоз и газ

Водитель автобуса, который сбил группу людей на Славянском бульваре в Москве, рассказал на допросе свою версию произошедшего.

Как сообщает сайт телеканала «Рен ТВ», мужчина перепутал педали тормоза и газа, после чего запаниковал.

Предварительная экспертиза показала, что водитель был трезв, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Также, по данным агентства, шофер — гражданин РФ, он работает на автотранспортном предприятии уже три десятка лет.

Напомним, транспортное средство врезалось в пешеходов на Славянском бульваре около 14.40 25 декабря. По данным ГУ МВД, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги в подземный переход, по которому шли люди.

По предварительным данным ГИБДД, в результате погибли пять человек. Также СМИ сообщают о 15 пострадавших.

По данным «Интерфакса», попавший в ДТП автобус корпоративно обслуживал инновационный центр «Сколково».