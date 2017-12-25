"Гостиный двор"и переход на "Невский проспект" закрыты

Центральная станция 1-й линии метрополитена Петербурга временно закрыта для пассажиров. Это пятая станция подземки, на которой 25 декабря изучают оставленные вещи.

Как сообщили в пресс-службе метро, с 16:25 горожан и гостей города оставили без «Невского проспекта». Станцию полностью закрыли, заметив на платформе бесхозный предмет. Переход на синюю ветку с «Гостиного двора» завесили заградительными лентами, наземный вестибюль закрыт, поезда проезжают «Невский проспект» без остановки.

Напомним, в понедельник в метро проверяли подозрительные вещи на «Звёздной», «Елизаровской», «Дыбенко» и на «Садовой», на последней мероприятия ещё не закончены.