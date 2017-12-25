Бюджетная ёлка из макаронных изделий выиграла новогодний конкурс «Фонтанки»

Читатели «Фонтанки» трое суток, начиная с пятницы, голосовали за самую оригинальную офисную елку Петербурга и в понедельник выбрали победителя. Лучшей стала елка, созданная из макарон.

Лидер голосования определился довольно быстро — в первый же день ёлка из макаронных изделий ушла в отрыв, соревнуясь лишь с двумя конкурентами: деревом из пробирок и «елкой» из живой девушки по имени Тоня. В результате из более чем 1000 голосов половина ушла к елке из макарон.

Она была создана коллективом транспортно-экспедиторской компании «Модуль». Там рассказали «Фонтанке», что сделать новогоднее украшение из макарон их заставила банальная экономия.

«Вот и в преддверии наступающего года, достав пыльные коробки с офисной мишурой, сначала слегка расстроившись из-за помятых гирлянд и поцоканных шариков, никто не побежал выписывать деньги на новые украшения (что, заметьте, очень ценно в наше непростое время), а вместе с детьми соорудили украшения из того, что попалось под руку», – рассказали в компании.

Представителю компании «Фонтанка» вручит обещанный приз.

Напомним, что на конкурс «Фонтанки» пришли десятки фотографий со всего Петербурга. На соревнование заявились как индивидуальные предприниматели, так и крупные компании — например, коллективы Росатома и компании Panasonic, судостроительных верфей и бюджетных учреждений. Посмотреть лучшие из присланных работ можно в нашей первой и второй подборках ёлок.