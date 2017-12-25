В Казани автобус «припарковался» прямо в мечеть

В Казани рейсовый автобус неудачно увернулся от иномарки и врезался в мечеть.

Как сообщили в социальных сетях 25 декабря очевидцы, авария произошла на улице Габдуллы Тукая. Автобус вылетел с проезжей части и затормозил прямо в дверях Султановской мечети. Пострадавших в ДТП нет.

Добавим, Султановская мечеть, построенная в 1868 году, является памятником татарской культовой архитектуры.

Это уже второе происшествие с общественным транспортом днем понедельника. Ранее в Москве на Славянском бульваре автобус въехал в подземный переход, протаранив группу людей. Известно о пяти погибших и 15 пострадавших.