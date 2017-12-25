Станцию «Улица Дыбенко» проверили за семь минут

Подозрительные вещи четвертый раз за день оставили пассажиров без одной из станций петербургской подземки. В этот раз проверка сократила оранжевую ветку, но всего на несколько минут.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» 25 декабря, с 15.55 полностью закрыли «Улицу Дыбенко». Поезда со станции не отправлялись и следовали только до «Проспекта Большевиков». Бесхозный предмет, который стал причиной сбоя, проверили за семь минут. Ничего опасного в нем не оказалось.

На проверку всё ещё закрыта «Садовая» и переходы с синей и оранжевой веток. Ранее закрывали «Звездную» и «Елизаровскую».