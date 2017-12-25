Смерть рабочего на стройке «Я - Романтик» оценили в один год условно

Гибель рабочего окончилась годом условно для сотрудника одного из подрядчиков на стройке ЖК «Я – Романтик».

Об этом 25 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Василеостровский райсуд признал виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ Евгения Оленникова, сотрудника ООО «БИК» («Балтийская инжиниринговая компания»), ответственного за охрану труда и противопожарную безопасность на стройплощадке жилого комплекса.

Суд посчитал доказанным, что виновный допустил к стройке сотрудника, не обученного высотным работам. Кроме того, с ним не был заключен договор, наряд-допуск для производства работ на высоте также не был выдан, опасная зона не выделена, защитное ограждение не установлено. Согласно вердикту суда, это и повлекло за собой трагическую случайность: рабочий упал в неогражденную вентиляционную шахту восьмого этажа одного из корпусов «Я – Романтика» и погиб. Случилось это в середине января 2016 года. Погибший должен был монтировать на высоте витражные конструкции и навесной вентилируемый фасад.

Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей оценили в один год лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.