Велодорожки выключили на зиму

На велодорожках в центре города складируют снег и паркуют автомобили — теперь уже без всяких нарушений. Пока комитеты не договорятся — так и будет.

Велосипедные полосы вдоль тротуаров оказались вне закона для снегоуборщиков: для них это по-прежнему место, куда можно сдвинуть сугробы, а вывезти через пару недель. Автомобилисты только-только стали понимать намеки гаишников, однако сезон штрафов закрыли так же быстро, как открыли: разметка стирается, и водители тоже в своем праве. В Смольном обещают все изменить, но гарантий, что с новыми велодорожками в центре и на Васильевском выйдет иначе, нет.

У автомобилистов лишний повод позлорадствовать. Те из них, кто утверждал, что велодорожки будут работать лишь несколько месяцев в году, похоже, оказались правы. Но не только из-за нехватки морозоустойчивых велосипедистов. О том, что на велополосах в центре города с началом снегопада стали появляться сугробы, рассказывают те, для кого их делали. Речь идет о тех участках, которые идут по крайнему ряду проезжей части. В частности, вдоль Фонтанки.

Чиновники утверждают, что все законно. «Велодорожка не передана на содержание комитету по благоустройству в качестве именно велодорожки, – говорят в ведомстве. – Она осталась частью улично-дорожной сети, в отношении которой действуют стандартные регламенты по уборке. Полоса проложена рядом с прилотковой зоной, так что она используется для сдвигания снежных масс и очистки улицы для проезда автомобилистов».

Объекты центра управления парковками (ЦУП) не работают полноценно из-за правовой неопределенности, и это уже обыденность. Коллизия вокруг платных парковок за 300 миллионов, где город до сих пор не может оштрафовать ни одного нарушителя, уже превратилась в часть городского фольклора с трагикомическим уклоном. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры с УГИБДД перебрасываются письмами, но дело пока не продвинулось, разве что в качестве арбитра привлекли федеральный центр.

Статус велодорожек тоже придется уточнять пост-фактум. «В составе проектной документации по обустройству маршрутов были подготовлены предложения по порядку организации и выполнения работ по содержанию велосипедных дорожек и велосипедных полос, – говорят в центре. – Данные предложения направлены в адрес комитета по благоустройству в целях внесения изменений в техрегламент производства работ по комплексной уборке автомобильных дорог». Как и в случае с парковками, хромает конкретика. Как никто толком не понимает, что за механизм по штрафованию неплательщиков разработал КРТИ, так и предложения по уборке «Фонтанке» не показали ни в комитете, ни в центре. По нашей информации, в общих чертах речь идет о том, чтобы не сгребать снег на велополосу, но подробностей в этой неожиданной идее явно не хватает.

На самом деле велодорожки уже учтены в регламенте по комплексной уборке, который был принят летом прошлого года. Идут они одним строем с тротуарами; именно классом тротуара на отдельной улице определяется и класс велополосы: до 50 пешеходов в час — 1-й класс, от 51 до 100 — 2-й, свыше 100 — 3-й. Прописаны общие процедуры — подметание, завершающая очистка после вывоза сугробов, посыпка от гололеда и другие. К примеру, в зависимости от группы, сдвинуть снег в течение сезона надо от 90 до 240 раз, просыпать песком — 100 раз, вручную смести свежевыпавший снег — 70 раз.

Однако все это относится именно к дорожкам, которые отделены от проезжей части. «Например, велосипедная дорожка по Крестовскому проспекту совмещена с пешеходной, ее уборка производится совместно с уборкой тротуара», – говорят в комитете по благоустройству. Что касается велополос на Фонтанке или на Петроградской набережной, то для снегуборочной техники это просто место, где можно сложить сугробы. Вывозят их преимущественно ночью. «Максимальные сроки составляют от 8 до 16 суток, в зависимости от объемов выпавшего снега, в период обильных снегопадов – до 20 суток», – рассказывают в комблаге.

«Велополосы будут убирать так же, как дорогу, – говорит советник по велотранспорту вице-губернатора Игоря Албина Дарья Табачникова. – Будут быстрее вывозить снег и не складывать в кучи». Однако без изменений в регламенте уборки это пока просто пожелания.

Теоретически комитет мог бы уже сейчас перекрывать часть велодорожки и чистить ее, но мешают ему... автомобилисты. «У нас нет права эвакуировать припаркованные авто, – сообщают чиновники, – только переместить с места на место, а потом вернуть обратно. Это, естественно, удорожает процесс уборки». В УГИБДД утверждают, что начали штрафовать нарушителей еще в сентябре 2017 года. К сожалению, вычленить конкретное количество оштрафованных обидчиков велосипедистов невозможно – их правонарушения подпадают под общие «правила расположения транспортных средств на проезжей части» и «правила остановки и стоянки транспортных средств».

«Парковка транспортных средств на обустроенных в 2017 году велосипедных полосах на набережной Фонтанки перестала носить массовый характер», – охотно докладывают в ЦУПе. Однако это, видимо, ненадолго. Велодорожка в буквальном смысле исчезает на глазах, разметка стирается, а вместе с ней дорожная инспекция теряет последние основания для того, чтобы штрафовать автомобилистов. Паркуясь на том, что еще пару месяцев назад было велополосой, водитель уже не нарушает ПДД. Полиция, в свою очередь, предпочитает действовать сообразно букве закона, а не политической воле. «Один знак в данной ситуации не работает, – говорят в УГИБДД. – Проводя эвакуацию, мы бы просто получали обоснованные жалобы автомобилистов. Они спокойно оспаривали бы протоколы».

В ЦУП проблему признают. По большей части для разметки использовался термопластик. «Исключение в этом году составил участок на четной стороне набережной Фонтанки, от улицы Чайковского до Бородинской, где разметка была нанесена при помощи краски, поскольку в 2018 году дирекция транспортного строительства запланировала ремонт дорожного покрытия на данном участке», – сообщают в центре. В соответствии с ГОСТом, технология термопластика или холодного пластика должна обеспечивать долговечность не менее одного года, краска — не менее 3 месяцев. Гарантийные обязательства в силе, однако время упущено. «Нарушенная разметка велополос будет восстановлена с началом агротехнического периода в срок до 5 мая 2018 года», – говорят в центре управления парковками. Так что вольница автовладельцев продлится как минимум до середины апреля, когда агротехнический период и начнется.

Это не первый случай, когда велодорожка пала жертвой специфического планирования ремонта. Ранее она вместе с асфальтом покинула участок Петроградской улицы от набережной Малой Невки до Депутатской улицы.

В следующем году Смольный намерен направить 215 млн рублей на проектирование и обустройство велодорожек, еще почти 40 км. Будут продлевать маршрут на Фонтанке, рисовать лучи к площади Труда и Обводному каналу, развивать инфраструктуру в окрестностях проспекта Культуры, а также по направлению из центра к Бухарестской улице. Кроме того, уже в рамках проекта «Твой бюджет» за 10 млн построят велополосы по Большому проспекту Васильевского острова и от Новой Голландии до Адмиралтейства. Если на окраинах есть возможность конструктивно обосабливать маршруты и затем передавать их комблагу на содержание, то в центре подавляющая часть велодорожек будет нарисована именно на проезжей части, и, скорее всего, потраченные деньги ждет та же судьба.

Николай Кудин, Мария Цыганкова,

"Фонтанка.ру"