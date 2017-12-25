В Роскосмосе нашли нарушения на сотни миллиардов рублей

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова рассказала о количестве и стоимости нарушений в ликвидированном Федеральном космическом агентстве в 2016 году.

Как заявила Голикова 25 декабря, проверка бюджета прошлого года обнаружила нарушения при использовании бюджетных средств почти на триллион рублей. Больше половины указанной суммы пришлись на предшественника госкорпорации «Роскосмос» — Федеральное космическое агентство. Космическая отрасль, по данным Счётной палаты, не первый год является одним из лидеров по финансовым нарушениям.

«Был выявлен достаточно большой объем нарушений в ликвидированном Роскосмосе – не в корпорации, а именно в ликвидированном ведомстве, когда не были на учете научно-исследовательские разработки, капитальные вложения и так далее. И вот этот существенный объем, порядка 600 млрд рублей, – это были нарушения в том самом бюджетном и бухгалтерском учете», – заявила Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

Федеральное космическое агентство упразднили в 2015 году, но ликвидация структуры продолжается до сих пор. Ему на смену пришла госкорпорация «Роскосмос». Некоторые эксперты видят в этой реорганизации стремление сделать структуру полностью закрытой. В настоящее время «Роскосмос» работает над обновляемой цифровой моделью поверхности планеты, которая, как считают в корпорации, сможет посостязаться с Google Earth Pro. Ранее «Роскосмос» раскритиковал помощник президента Андрей Белоусов. Он заявил, что ведомство с советских времен живет за счет бюджета и работает практически без прибыли, пишет РБК.

При этом «железо» (систему ГЛОНАСС, работу Международной космической станции и космодром Восточный) он отметил в позитивном ключе. Напомним, в конце ноября Восточный отметился неудачным пуском ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая должна была вывести на орбиту 19 спутников, в том числе гидрометеорологический «Метеор-М».