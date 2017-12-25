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25.12.2017 15:38

В Роскосмосе нашли нарушения на сотни миллиардов рублей

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова рассказала о количестве и стоимости нарушений в ликвидированном Федеральном космическом агентстве в 2016 году.

Как заявила Голикова 25 декабря, проверка бюджета прошлого года обнаружила нарушения при использовании бюджетных средств почти на триллион рублей. Больше половины указанной суммы пришлись на предшественника госкорпорации «Роскосмос» — Федеральное космическое агентство. Космическая отрасль, по данным Счётной палаты, не первый год является одним из лидеров по финансовым нарушениям.

«Был выявлен достаточно большой объем нарушений в ликвидированном Роскосмосе – не в корпорации, а именно в ликвидированном ведомстве, когда не были на учете научно-исследовательские разработки, капитальные вложения и так далее. И вот этот существенный объем, порядка 600 млрд рублей, – это были нарушения в том самом бюджетном и бухгалтерском учете», – заявила Голикова в эфире телеканала «Россия 24». 

Федеральное космическое агентство упразднили в 2015 году, но ликвидация структуры продолжается до сих пор. Ему на смену пришла госкорпорация «Роскосмос». Некоторые эксперты видят в этой реорганизации стремление сделать структуру полностью закрытой. В настоящее время «Роскосмос» работает над обновляемой цифровой моделью поверхности планеты, которая, как считают в корпорации, сможет посостязаться с Google Earth Pro. Ранее «Роскосмос» раскритиковал помощник президента Андрей Белоусов. Он заявил, что ведомство с советских времен живет за счет бюджета и работает практически без прибыли, пишет РБК. 

При этом «железо» (систему ГЛОНАСС,  работу Международной космической станции и космодром Восточный) он отметил в позитивном ключе. Напомним, в конце ноября Восточный отметился неудачным пуском ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая должна была вывести на орбиту 19 спутников, в том числе гидрометеорологический «Метеор-М».  


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Автор фото Василевская Анна
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Программа BP CLUB собрала миллион участников
На многофункциональном автозаправочном комплексе ВР «Малоохтинская» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное поздравление миллионного участника программы лояльности BP CLUB*
https://pixabay.com
25.12.2017 10:59
«Победа» предложила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года предлагает пассажирам в костюме Деда Мороза или Снегурочки бесплатный перелет на всех рейсах маршрутной сети при наличии свободных мест
Магазин "Кей"
25.12.2017 10:00
Что приготовить на Новый год: вкусные и легкие в приготовлении блюда от КЕЙ
2018 год по китайскому календарю – год Желтой земляной собаки. Продумывая меню праздничного стола, хозяйки стараются выбрать блюда, которые более предпочтительны символу года. Как быстро приготовить блюда на новогодний стол, расскажут специалисты компании КЕЙ
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22.12.2017 15:21
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