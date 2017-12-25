Строительный трест» сдал ЖК «ПЛЯЖ» в Сестрорецке

21 декабря 2017 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «ПЛЯЖ» в Сестрорецке.

ЖК «Пляж» – разновысотный жилой комплекс, фасады которого имеют ступенчатый характер: 12-14-21-й этаж. Оригинальное архитектурное решение максимально соответствует существующей архитектурной застройке и совпадает по стилистике с известным в Сестрорецке и находящимся неподалеку жилым домом, возведенным в середине 1970-х годов по проекту архитектора Н.М. Захарьиной.

Жилой комплекс «Пляж» построен в Сестрорецке, рядом с Финским заливом, озером Сестрорецкий Разлив и парком Дубки. В шаговой доступности от дома есть вся необходимая инфраструктура: детский сад, общеобразовательная и спортивная школа, поликлиника, больница, магазины, фитнес-клуб, конно-спортивный комплекс, склоны, веревочные парки и многое другое.

В 10 минутах езды в сторону Зеленогорска расположено множество открытых пляжей, ресторанов и яхт-клуб. Новый дом включает 217 квартир различных планировок, в том числе с открытыми террасами. Площадь однокомнатных квартир варьируется от 33 до 49 кв. метров, двухкомнатных – от 49 до 90 кв. метров, трехкомнатных – от 84 до 102 кв. метров. В комплексе также предусмотрена подземная автостоянка на 110 машино-мест, коммерческие помещения и гостевая парковка на 54 машины. Жилой комплекс «Пляж» отличает использование современных инженерных опций: «скрытая» разводка коммуникаций, качественные стеклопакеты с клапанами микропроветривания, а также современные лифты европейского производства. Стоимость квадратного метра в комплексе начинается от 90 тыс. рублей.

ЖК "Пляж" – застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство № 78-010-0242.2-2014 от 31.05.2016, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

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