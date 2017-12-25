МВД: Водитель влетевшего в подземный переход автобуса не справился с управлением

ГУ МВД по Москве назвало причину трагедии, которая произошла на Славянском бульваре днем 25 декабря. По данным ведомства, водитель не справился с управлением, – возможно, из-за гололеда, – в результате чего автобус вылетел с дороги. После этого пассажирский транспорт врезался в подземный переход, по которому поднимались и спускались люди.

Напомним, ЧП произошло на Славянском бульваре в Москве около 14.40. Судя по видео, на котором запечатлен момент ДТП, транспортное средство протаранило группу людей, заехав в подземный переход. По предварительным данным, в результате погибли 4 человека, еще 15 получили ранения.