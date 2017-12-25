Петербуржец замаскировал украденное в детской коляске

Гуру маскировки от криминального мира Петербурга был задержан в Василеостровском районе. Как стало известно 25 декабря, сотрудники Росгвардии обратили внимание на воришку из-за детской коляски, с которой мужчина прогуливался в три часа ночи. Однако, как выяснилось, злоумышленник «выгуливал» не ребенка, а два автомобильных аккумулятора. Преступник оказался с характером и, когда бежать не удалось, даже замахнулся на одного из сотрудников ведомства.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».