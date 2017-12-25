Автобус въехал в подземный переход в Москве, есть жертвы

Автобус врезался в группу людей на Славянском бульваре в Москве днем 25 декабря. По предварительным данным, в результате пострадали от 10 до 15 человек. Четверо погибли.

Об этом сообщил канал «РЕН ТВ». На видео, на котором запечатлен момент ДТП, видно, как автобус протаранил группу людей, заехав в подземный переход.

К месту происшествия выдвинулись бригады скорой помощи. В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

По данным источника ТАСС, погибли четыре человека. Источник «РИА Новости», в свою очередь, сообщил о четырех погибших и 15 пострадавших. О жертвах и пострадавших официально пока не сообщается.

Переход, где произошло событие, находится рядом со станцией метро «Славянский бульвар». Это переход от метро через Кутузовский проспект к Славянскому бульвару. Рядом располагается торговый центр «Океания».