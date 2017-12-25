Бывший глава порта «Усть-Луга» подозревается Австрией в отмывании денежных средств

В Петербурге бывший председатель совета директоров управляющей компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит оставлен под стражей до мая 2018 года. Кроме ФСБ, его преследуют правоохранительные органы Австрии.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы 25 декабря, Санкт-Петербургский городской суд продлил арест Израйлита по уголовному делу о мошенничестве, незаконных валютных операциях и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Экс-глава порта Усть-Луга в настоящее время знакомится с материалами дела, составляющими 123 тома. Предварительное расследование завершено, обвинение ему предъявлено по четырем эпизодам.

«Мера пресечения продлена до 20 мая 2018 года», – уточнили в пресс-службе.

Бизнесмен привлечен к уголовной ответственности не только в городе на Неве. Австрийский Интерпол предоставил информацию об уголовном деле, в котором мультимиллионер значится подозреваемым. Оно тоже касается отмывания денежных средств.

Сейчас Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассматривает иск Балтийского инвестиционного банка о несостоятельности Израйлита. Вероятно, арбитражный управляющий займется также поиском зарубежных активов экс-главы порта «Усть-Луга». Следственная служба УФСБ объясняет свою просьбу о продлении ареста, ссылалась на принадлежащую Израйлиту недвижимость в Великобритании, счета в иностранных банках, яхту и самолет и бизнес-активы в Италии.

Израйлит находится под арестом с конца 2016 года.