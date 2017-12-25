Когда оливье не лезет в рот

Праздновать Новый год хотят далеко не все. «Фонтанка» поняла это, проанализировав предновогодние настроения жителей Петербурга. Зачем тогда нужны все эти украшения, подсветки, елки, да и сам праздник? Попробуем выяснить.

Людей, которые к новогодней ночи покупают беруши, зашторивают окна и выключают телевизор, чтобы не слышать боя курантов и салюта, с каждым годом становится все больше. Традиционному обмену подарками в полночь 31 декабря они предпочитают крепкий сон.

Единственное место, где им комфортно, это сообщества в Интернете с названиями вроде «Я ненавижу Новый год!», «Терпеть не могу НГ и другие праздники». Таких групп в Сети — несколько десятков. В каждой — от 200 до 900 человек. Они активизируются в начале декабря, исписывая стены такими словами: «Кошмар. Меня сейчас стошнит от этого праздника!», «Какой даун придумал отмечать этот дурацкий день?», «Кому вообще нужны эти 10 дней отдыха в январе? Лучше бы сделали больше майских выходных, когда тепло!». Возраст яростных «хейтеров» — от 15 до 45. Большинство из них — женщины.

Согласно опросу ВЦИОМ, новый, 2018 год 78% россиян собираются встречать в кругу семьи. В гости к друзьям и знакомым пойдут 8% опрошенных (кстати, этот показатель за 4 года упал практически вдвое). В поездках за границу и за городом отметят по 1% респондентов. А 4% населения не планируют праздновать Новый год вовсе (для сравнения, в 2014 году таких был всего 1%).

Для того чтобы узнать, почему люди все меньше и меньше хотят отмечать Новый год, «Фонтанка» опросила жителей культурной столицы: