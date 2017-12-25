Гордеев назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе

Экс-министр сельского хозяйства, экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев назначен полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе.

Соответствующий указ президента опубликован 25 декабря на официальном сайте Кремля. Отметим, ряд кадровых перестановок привел к тому, что бывший полпред в ЦФО Александр Беглов возвращается в Петербург – он стал полпредом в Северо-Западном федеральном округе. На его место как раз и пришел Гордеев, которого сегодня же отправили в отставку с поста губернатора Воронежской области.