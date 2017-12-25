Бухгалтер ТСЖ на Манчестерской «насобирал» себе 2 млн из взносов жильцов

Главный бухгалтер дома в Выборгском районе Петербурга осуждён на три года условно за присвоение денег собственников.

Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 25 декабря, в течение 15 месяцев с расчётного счёта ТСЖ «Манчестерская 10» главный бухгалтер товарищества переводил на свою карточку взносы собственников, оформляя их как зарплату и аванс. В итоге накопилась серьёзная сумма, превышающая два миллиона рублей.

При этом, когда уголовное дело только возбудили, в нем фигурировала меньшая сумма – 600 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину.

Предприимчивый бухгалтер получил три года условно. Кроме того, суд взыскал с виновного 2,1 млн рублей в пользу товарищества.