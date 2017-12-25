Полмиллиона рублей получил аферист за участок в несуществующем садоводстве «Пулковское»

Мужчина, представлявшийся председателем СНТ «Пулковское», «продал» за 500 тысяч рублей доверчивой петербурженке земельный участок в «садоводстве» летом 2016 года. Как установило следствие, никаких прав на этот участок «председатель» не имел, а садоводство даже не было официально зарегистрировано. В декабре 2017 года уголовное дело о мошенничестве в крупном размере из следственного управления при УМВД по Московскому району поступило во Фрунзенский районный суд — по месту передачи денег.

Визитную карточку Владимира Лазарева-Райского будущей потерпевшей, которая хотела приобрести земельный участок в черте города, вручили в одном из риелторских агентств. Представившийся председателем СНТ «Пулковское» в Авиагородке Лазарев-Райский за 500 000 рублей снабдил покупательницу квитанцией об оплате, а также членскими книжками огородника и садовода этого мифического СНТ.

Вскоре выяснилось, что «Пулковское» не прошло кадастровый учет, в Едином государственном реестре прав на недвижимость право на «проданный» участок ни за кем не зарегистрировано, никаких оснований распоряжаться им Лазарев-Райский не имеет. Уголовное дело было возбуждено по части третьей статьи 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".

Полиция предполагает, что от действий Владимира Лазарева-Райского могли пострадать и другие неудачливые покупатели земли. Их просят обращаться по телефону +7 952 237 92 32.