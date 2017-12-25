Матвиенко: Готовы «простить» СМИ-иноагентов, если США подадут пример

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия отменит санкции против американских СМИ, которых признали иноагентами, если США снимет ограничения с Russia Today и Sputnik.

Как пишет 25 декабря «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, Матвиенко уточнила, что российские сенаторы «с большим сожалением» обсуждали законодательные ограничения против СМИ. «В случае, если США отменят дискриминационные меры в отношении наших RT и Sputnik, мы незамедлительно сделаем то же самое», — заявила спикер Совфеда. И подчеркнула, что «вводимые ограничения для деятельности СМИ-иноагентов будут пока применяться только в отношении средств массовой информации США». Действие закона не будет затрагивать СМИ из тех стран, которые «не нарушают права российских журналистов», – заверила Матвиенко.