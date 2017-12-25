Александр Беглов стал полпредом президента по Северо-Западу

Еще
18:31 25.12.2017
Пришлите свою новость!
18:23
«Бомба» в самолете обошлась шутнику в половину средней зарплаты петербуржца
18:14
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за ампутированной руки повара
18:07
У заказчика ЗСД и ВСД сменилось руководство
18:00
Директору РАМТа Софье Апфельбаум продлили домашний арест по делу Серебренникова
17:58
За визит в салон «Белая кость» оперативники Выборгского района оставлены без подарков Деда Мороза
17:54
Смольный подарил детям на Новый год сломанные наушники для iPhone
17:45
Пожар на юго-западе Петербурга выгнал соседей на улицу
17:42
Полицейским запретили праздновать Новый год с друзьями и брать подарки
17:30
Навальный не стал кандидатом в президенты
17:23
После наезда автобуса на пешеходов в Москве возбуждено уголовное дело
17:19
«Невский проспект» вернули пассажирам
17:14
Полиция проверяет перестрелку в Апраксином дворе
17:02
ГАООРДИ поздравляет с Новым годом детей, которые не могут посетить праздники
16:49
Навальному откажут в регистрации на президентских выборах
16:48
Смольный откажется от субсидий Минэкономразвития на поддержку инноваций
16:44
Бомбу на «Садовой» не нашли
16:41
Светофор устроил коллапс на Светлановской, ГИБДД советует объезжать
16:37
Водитель автобуса, сбившего пешеходов в Москве, перепутал тормоз и газ
16:32
«Пламя и кровь» Мартина выйдет на русском в 2018 году
16:32
"Гостиный двор"и переход на "Невский проспект" закрыты
16:19
Бюджетная ёлка из макаронных изделий выиграла новогодний конкурс «Фонтанки»
16:09
В Казани автобус «припарковался» прямо в мечеть
16:06
Станцию «Улица Дыбенко» проверили за семь минут
16:05
Полмиллиона рублей получил аферист за участок в несуществующем садоводстве «Пулковское»
16:00
Станция метро "Улица Дыбенко" закрыта для пассажиров
15:57
Смерть рабочего на стройке «Я - Романтик» оценили в один год условно
15:50
«Садовая» закрыта для пассажиров
15:38
В Роскосмосе нашли нарушения на сотни миллиардов рублей
15:35
Число погибших в ДТП с автобусом в Москве выросло до пяти
15:31
МВД: Водитель влетевшего в подземный переход автобуса не справился с управлением
15:30
Петербуржец замаскировал украденное в детской коляске
15:11
Автобус въехал в подземный переход в Москве, есть жертвы
15:10
Бывший глава порта «Усть-Луга» подозревается Австрией в отмывании денежных средств
15:05
Легенда мирового футбола Оливер Кан прислал посылку жительнице Петербурга, пережившей теракт
15:03
Эрмитаж привезет руины на архитектурную биеннале в Венецию
15:03
Гордеев назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе
14:56
Бухгалтер ТСЖ на Манчестерской «насобирал» себе 2 млн из взносов жильцов
14:52
«Елизаровскую» открыли для пассажиров
14:49
Матвиенко: Готовы «простить» СМИ-иноагентов, если США подадут пример
14:35
Александр Беглов стал полпредом президента по Северо-Западу
14:31
Губернатор Воронежской области уходит в полпреды, Цуканов покидает Петербург
14:23
Петербургу обещают снежный, мокрый и туманный вторник
14:10
«Елизаровскую» закрыли из-за бесхозного предмета
14:03
«Дочку» РЖД оштрафуют за перегибы с обменом билетов
13:55
Собчак подала документы в Центризбирком
13:50
Умер создатель неонатологической службы Петербурга
13:44
Госстройнадзор: В «Планетограде» ведутся консервационные работы
13:38
Екатерина Гордон выдвигается в президенты от «самой доброй партии»
13:33
На Белоостровской дорожники увлеклись зимней укладкой асфальта
13:30
Ради секретного предприятия власти Ленобласти снизили налоги для крупного бизнеса
13:27
На «Звёздной» не нашли взрывчатки
13:26
«Юлмарт» договаривается со Сбербанком, сокращается, но не идет на ультиматум А1
13:15
В Петербурге гендиректор ДСК №5 предпочел платить себе зарплату, а не налоги
13:10
Отдыхающих во Вьетнаме туристов не будут эвакуировать из-за тайфуна
13:05
В Финляндии начались рождественские распродажи
13:01
Фигурантам дела о подготовке взрыва в Казанском соборе предъявлено обвинение
12:40
Вне зоны доступа: почти половина федеральных трасс России осталась без связи
12:35
Шесть хоккеистов СКА сыграют за сборную России на молодежном чемпионате мира
12:31
Роскосмос создает конкурента Google Earth
12:26
После звонка «Фонтанки» сотрудники метро спасли застрявшего котёнка
12:16
Лидер «Справедливой России» призвал поддержать Путина на выборах
12:08
В трети проверенных в Петербурге роллов обнаружили кишечную палочку
12:01
О Петербурге выпустили настольную игру со стадионом на Крестовском и ЗСД
11:57
Суд не стал помогать депутату Резнику в споре с вице-губернатором Говоруновым
11:52
Из-за аварии на теплотрассе похолодало в шести домах в Купчино
11:35
"Звездную" закрыли для пассажиров
11:27
Патриарх Кирилл вмешался в мирный процесс в Донбассе
11:25
В Хельсинки откроется крупнейший в Финляндии крытый парк развлечений
11:20
Гранит задержит открытие Сенного моста на полтора месяца
11:16
Жители Приморского жалуются на воду с душком
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
25.12.2017 14:35

Александр Беглов стал полпредом президента по Северо-Западу

Полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе назначен Александр Беглов.

Об этом 25 декабря сообщается на официальном сайте Кремля. Беглов освобожден от занимаемой должности – он был полпредом в Центральном федеральном округе. Как ранее прогнозировала "Фонтанка", чиновник переезжает в Петербург. Его место в ЦФО, скорее всего, займет Александр Гордеев, который только что отправлен в отставку с поста губернатора Воронежской области. Экс-полпред в СЗФО Николай Цуканов уже назначен помощником президента по вопросам местного самоуправления. 

Отметим, Александр Беглов давно известен Петербургу — в конце 1990-х он был главой администрации Курортного района. В 2002-2003 годах занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, после ухода Яковлева около трех месяцев исполнял обязанности главы города. Этот же пост, но уже без приставки «и.о.» ему прочили после ухода Валентины Матвиенко. Тогда Беглова, который трудился помощником президента, называли самым вероятным кандидатом. Прогнозы не подтвердились, и губернатором стал Георгий Полтавченко. К слову, малая родина у Беглова с ним общая – оба родились в Баку. Многим в северной столице он запомнился и своими усами, которые почему-то сбрил незадолго до нового назначения. 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15

Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back

Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50

ЖК «БауХаус» построили за год

Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
15.11.2017 15:01

Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее

Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Гордеев назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе
Александр Беглов стал полпредом президента по Северо-Западу
Губернатор Воронежской области уходит в полпреды, Цуканов покидает Петербург
Суд не стал помогать депутату Резнику в споре с вице-губернатором Говоруновым
ОБСЕ и Евросоюз не отправят своих наблюдателей на мартовские выборы в Крым
Дед Мороз раскрыл новогоднее желание Кадырова
Володин прокомментировал закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях
Петербург выдвинул Навального в кандидаты 1797 голосами
Пожилые женщины выдвинули бизнесмена Полонского кандидатом в президенты
Навального многократно выдвинули в президенты
«Другого кандидата нет и быть не может»
Как вести бизнес по-фински
Кто заменит Зюганова
Кто достоин помочь Путину на пути к президентству
Депутаты решили взять город под контроль
В деле Нелидова пересеклись матрешки и ФСБ
Тринадцать ответов Путина
Беглов возвращается в Петербург
Кучерявый ушел с бюстом Дзержинского
Вице-губернаторы переходят на личности
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы в ожидании ДПС слепили снеговиков и прославились на весь Рунет

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Петербург выдвинул Навального в кандидаты 1797 голосами

Движение по КАД перекрывали, чтобы вертолёт забрал пострадавшую

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50
ЖК «БауХаус» построили за год
Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
15.11.2017 15:01
Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее
Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.11.2017 17:55
Осенние рекорды ипотеки в Банке «Санкт-Петербург»
Банк обновил собственный рекорд по объему ежемесячных выдач времен окончания программы государственной поддержки ипотечного кредитования
«Строительный трест»
31.10.2017 17:07
Жилой комплекс OSTROV готовится к сдаче
Жилой комплекс бизнес-класса OSTROV на Петровском острове, который возводит «Строительный трест», будет сдан в 4 квартале 2017 года. На объекте ведутся завершающие работы
Пресс Служба Группы «Эталон»
31.10.2017 12:10
Аккредитован новый корпус квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга
УК “Новоселье”
26.10.2017 15:10
УК “Новоселье”: квартал “Дельта” будет введен в эксплуатацию раньше заявленного срока
Четвертая очередь строительства крупномасштабного проекта комплексного освоения территории “Новоселье: городские кварталы” возводится с опережением графика
«Галамарт»
25.10.2017 12:06
Суперконкурс на открытии пятого "Галамарта" в Питере
Успей за 60 секунд и забери с собой бесплатно! Суперконкурс на открытии пятого "Галамарта" в Питере
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07
«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»
Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.