Александр Беглов стал полпредом президента по Северо-Западу

Полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе назначен Александр Беглов.

Об этом 25 декабря сообщается на официальном сайте Кремля. Беглов освобожден от занимаемой должности – он был полпредом в Центральном федеральном округе. Как ранее прогнозировала "Фонтанка", чиновник переезжает в Петербург. Его место в ЦФО, скорее всего, займет Александр Гордеев, который только что отправлен в отставку с поста губернатора Воронежской области. Экс-полпред в СЗФО Николай Цуканов уже назначен помощником президента по вопросам местного самоуправления.

Отметим, Александр Беглов давно известен Петербургу — в конце 1990-х он был главой администрации Курортного района. В 2002-2003 годах занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, после ухода Яковлева около трех месяцев исполнял обязанности главы города. Этот же пост, но уже без приставки «и.о.» ему прочили после ухода Валентины Матвиенко. Тогда Беглова, который трудился помощником президента, называли самым вероятным кандидатом. Прогнозы не подтвердились, и губернатором стал Георгий Полтавченко. К слову, малая родина у Беглова с ним общая – оба родились в Баку. Многим в северной столице он запомнился и своими усами, которые почему-то сбрил незадолго до нового назначения.