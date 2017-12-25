Губернатор Воронежской области уходит в полпреды, Цуканов покидает Петербург

Владимир Путин подписал указы об отставке губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и назначении помощником президента экс-полпреда в СЗФО Николая Цуканова.

Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Кремля. Временно исполняющим обязанности главы Воронежской области станет Александр Гусев.

Отметим, по сведениям «Фонтанки», Гордеев может занять пост полпреда президента в Центральном федеральном округе. Александр Беглов, который сейчас занимает эту должность, вернется в Петербург. Как писало ранее наше издание, он станет полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Нынешний полпред Николай Цуканов, как и прогнозировала «Фонтанка», освобожден от должности и назначен помощником президента по вопросам местного самоуправления.