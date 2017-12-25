Петербургу обещают снежный, мокрый и туманный вторник

В последний вторник декабря Петербург снова засыплет снегом и зальёт дождём. На дорогах будет всё так же скользко, а жизнь автомобилистам осложнит ещё и туман.

Как сообщает городское МЧС со ссылкой на Гидрометеоцентр, 26 декабря начнётся с уже привычной гололедицы, ветра до 11 метров в секунду, лёгкого минуса и снегопада. К обеду столбик термометра поднимется до +1…+3 градусов, порывы ветра ослабнут, а снег сначала станет мокрым и липким, а потом сменится дождём.

Обстановка на дорогах легкой не будет: водителей предупреждают о налипании снега и тумане, который осложнит видимость во второй половине дня. Солнца во вторник не будет.