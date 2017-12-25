«Дочку» РЖД оштрафуют за перегибы с обменом билетов

Московские антимонопольщики увидели притеснение пассажиров в правилах переоформления железнодорожных билетов. Во сколько обойдётся монополисту злоупотребление своим положением, пока подсчитывают.

Как сообщили 25 декабря в московском УФАС, нарушителем признали «дочку» РЖД — Федеральную пассажирскую компанию. Установлено, что при переоформлении билетов ФПК руководствуется не законом, а собственными требованиями. По правилам пассажир может сдать старый билет и получить новый на то же направление, но на другой поезд при двух условиях. Во-первых, до отправления должны оставаться как минимум сутки, во-вторых, необходимо заплатить за услугу 132 рубля.

ФПК установила свои правила и обязывает пройти полную процедуру возврата билета и только потом купить новый. В этом случае пассажир оплачивает не только сбор, но и разницу в цене билетов. При этом если он покупал электронный билет, то деньги за него возвращают от недели до месяца.

«Избыточно», – резюмировали антимонопольщики и признали, что Федеральная пассажирская компания нарушила закон «О защите конкуренции». В пресс-службе ФАС «Фонтанке» уточнили, что монополиста ждёт штраф, но его размер ещё не определён. Высчитывать его будут по статье КоАП «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке». Санкции предполагают до 50 тысяч рублей для должностных лиц, для юридических размер определяют в зависимости от полученной выручки, но не менее ста тысяч рублей.