Собчак подала документы в Центризбирком

Дочь первого мэра Петербурга, телеведущая Ксения Собчак подала документы о выдвижении в президенты в Центральную избирательную комиссию.

Об этом 25 декабря сообщил в Twitter сотрудник ее избирательного штаба Рустем Адагамов. Он уточнил, что председатель комиссии спросил у Собчак, почему она не явилась в ЦИК накануне: «Мы вас вчера так ждали-ждали, а вы не пришли». В ответ телеведущая заявила: «Ну, у вас вчера было много кандидатов».

Ксения Анатольевна Собчак сдала сейчас документы в ЦИК — сведения о доходах и расходах, диплом, паспорт и проч.



Председатель комиссии:

— Мы вас вчера так ждали-ждали, а вы не пришли.

КС:

— Ну у вас вчера было много кандидатов. pic.twitter.com/7AHyVub8gx — Рустем Адагамов (@adagamov) 25 декабря 2017 г.

Напомним, накануне документы в ЦИК сдали оппозиционер Алексей Навальный, а также бизнесмен Сергей Полонский и кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Центризбиркому даже пришлось продлить время работы из-за наплыва кандидатов.

Отметим, официально Ксению Собчак на выборы выдвинула партия «Гражданская инициатива» 23 декабря.