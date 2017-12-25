Собчак подала документы в Центризбирком
Дочь первого мэра Петербурга, телеведущая Ксения Собчак подала документы о выдвижении в президенты в Центральную избирательную комиссию.
Об этом 25 декабря сообщил в Twitter сотрудник ее избирательного штаба Рустем Адагамов. Он уточнил, что председатель комиссии спросил у Собчак, почему она не явилась в ЦИК накануне: «Мы вас вчера так ждали-ждали, а вы не пришли». В ответ телеведущая заявила: «Ну, у вас вчера было много кандидатов».
Ксения Анатольевна Собчак сдала сейчас документы в ЦИК — сведения о доходах и расходах, диплом, паспорт и проч.— Рустем Адагамов (@adagamov) 25 декабря 2017 г.
Председатель комиссии:
— Мы вас вчера так ждали-ждали, а вы не пришли.
КС:
— Ну у вас вчера было много кандидатов. pic.twitter.com/7AHyVub8gx
Напомним, накануне документы в ЦИК сдали оппозиционер Алексей Навальный, а также бизнесмен Сергей Полонский и кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Центризбиркому даже пришлось продлить время работы из-за наплыва кандидатов.
Отметим, официально Ксению Собчак на выборы выдвинула партия «Гражданская инициатива» 23 декабря.