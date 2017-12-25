Госстройнадзор: В «Планетограде» ведутся консервационные работы

Компания Setl Group ведет в ЖК «Планетоград» работы по консервации объекта, а значит, не нарушает судебное решение, считают в петербургском Госстройнадзоре. Об этом, как стало известно «Фонтанке», в ведомстве говорили 25 декабря на официальном приеме: отчета у службы потребовал депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Напомним, 29 ноября Куйбышевский райсуд признал правоту градозащитников, которые считают незаконным разрешение на строительство жилого комплекса «Планетоград» на Пулковском шоссе, 103. Суд посчитал, что согласование, выданное директором Пулковской обсерватории Ихсановым 24 октября 2016 года, нельзя признать законным. 12 декабря тот же суд вынес определение, которое приостановило действие разрешения на строительство. Таким образом, строительство объекта с 13 декабря считается незаконным. Застройщик уже заявил о том, что будет оспаривать судебное решение.

Однако, как поясняют в Госстройнадзоре, те работы, которые ведутся сейчас, — это не продолжение стройки, а консервация объекта. «По постановлению Правительства РФ от 30.09.2011 N 802 "Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства" застройщик обязан обеспечить приведение объекта и строительной площадки в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды», – говорится в комментарии ведомства. В службе также обещают провести 9 января проверку соответствия консервационных работ положениям технической документации.

В Setl Group уточняют, что компанией выпущен приказ о проведении работ по консервации объекта, заключен контракт с проектировщиком, получен план работ. Сейчас заканчивают монолитные работы и кирпичную кладку, после чего собираются укрывать конструкции защитными материалами.