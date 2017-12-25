Екатерина Гордон выдвигается в президенты от «самой доброй партии»

Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров выдвигает в президенты ведущую Екатерину Гордон.

Об этом 25 декабря сообщил ее пресс-секретарь Олег Цуриков. Сама Гордон так прокомментировала свое выдвижение: «Откровенно говоря, меня мутит от игр и политической дешевой подлости, которую я наблюдаю. Люди переобуваются из идеологии в идеологию. Я решила идти на выборы с самой доброй партией России – «Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров». Эта партия не устраивает провокаций, не привязана к политической идеологии, а просто делает системно хорошие дела в адрес женщин, детей и пенсионеров». Причем ведущая уточнила, что у нее в планах «долгий путь в политике и создание своей партии». Она считает, что необходимо «реформировать сам пост президента». Правда, не уточняет — как.

Отметим, Партия добрых дел официально зарегистрирована в Минюсте, у нее есть отделения в 67 субъектах РФ. Это означает, что Гордон может собирать только 100 тыс. подписей, а не 300 тыс.