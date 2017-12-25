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25.12.2017 13:26

«Юлмарт» договаривается со Сбербанком, сокращается, но не идет на ультиматум А1

Компания «Юлмарт» сокращает сотрудников перед Новым годом. Разумеется, пресс-служба говорит только об оптимизации. 

Официально онлайн-ретейлер не связывает эти процессы с известным корпоративным конфликтом и домашним арестом совладельца Дмитрия Костыгина. Однако адвокаты «Юлмарта» фактически говорят об умышленной дестабилизации со стороны своего противника – инвестиционной компании А1. Что касается второго мощного оппонента – Сбербанка, то, похоже, сторона Костыгина постепенно находит общий язык с Грефом. Судя по всему, ключевые менеджеры Сбербанка понимают, что перед выборами неправильно увольнять 3000 человек.

Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, «Юлмарт» намерен провести серьезные сокращения персонала. Об этом нашему изданию рассказали несколько сотрудников компании. По их словам, всем работникам НАО «Юлмарт» и «Юлмарт РСК» предложили покинуть компанию по собственному желанию с 29 декабря, объяснив это тем, что с Нового года операционная деятельность компании может быть прекращена. Тем, кто соглашался, давали компенсации в зависимости от стажа. Причем, по словам наших собеседников, увольнения начались еще несколько месяцев назад.

По словам директора строительного подразделения компании «Юлмарт Девелопмент» Евгения Иванченко, компания, действительно, рассталась с частью продавцов и работников складов в рамках программы оптимизации торговых площадей.

Так, летом 2017 года прекратил работу старейший кибермаркет «Юлмарта» на Кондратьевском проспекте, а осенью ретейлер закрыл центр исполнения заказов на Ленинском проспекте, открыв неподалеку точку в несколько раз меньшей площади. Также компания объявила о намерении продать помещения на пр. Сизова и отказаться полностью или частично от арендованных площадей на пр. Большевиков.

Сокращалась и региональная сеть: «Юлмарт» закрыл несколько центров исполнения заказов — в Ижевске, Екатеринбурге, Уфе и Москве.

По словам топ-менеджера, потребность в большом количестве городских центров исполнения заказов исчезла после того, как «Юлмарт» открыл два мегаобъекта — на Пискаревском проспекте и Пулковском шоссе. Также компания сокращала собственную сеть пунктов выдачи заказов и запускала партнерские точки. В итоге всего за полгода компания рассталась примерно со 150 сотрудниками.

В пресс-службе компании «Фонтанке» рассказали, что НАО «Юлмарт» точно не прекращает свою работу в конце декабря. «Юлмарт» будет работать в новогодние праздники и в следующем году. А в новогодний период у компании будет открыто несколько сотен торговых точек по всей стране. Перед праздниками компания провела масштабную рекламную кампанию в регионах присутствия, и за последние две недели продажи выросли более чем вдвое. Также пресс-служба согласилась, что компания ведет процесс оптимизации сети, в том числе сокращает число торговых точек, закрывая нерентабельные и устаревщие ЦИЗы. Однако «Юлмарт» открывает и новые точки меньшего формата. В рамках процесса оптимизации издержек сокращается и штат, но об увольнении всех работников говорить нельзя. 

По словам официального представителя «Юлмарта», часть объектов действительно выставлена на продажу. Например, ЦИЗ на углу Сизова и Богатырского проспекта, который является устаревшим и нерентабельным. «Некоторые объекты, такие как ПЦИЗ на Пискаревском проспекте, мы можем продать, если получим хорошее предложение. От некоторых объектов, таких как ПЦИЗ на Пулковском шоссе, компания точно не откажется. А в Москве и Московской области в следующем году «Юлмарт» будет представлен несколькими десятками торговых точек», – прокомментировали в компании.

 

В 2017 году  «Фонтанка» постоянно следила за развитием корпоративного конфликта внутри «Юлмарта». Как мы уже неоднократно писали, он набрал обороты, когда совладелец компании Михаил Васинкевич доверил вести свои дела инвестиционной компании А1, чаще называемой в профессиональной среде «юридическим спецназом «Альфа Групп». Последние же новости касались в основном домашнего ареста Дмитрия Костыгина, обвиненного Сбербанком в мошенничестве в сфере кредитования. 

 

Адвокат, представляющий интересы Дмитрия Костыгина, Константин Добрынин рассказал «Фонтанке» о процессах, что происходят внутри спора.  

– Компания «Юлмарт» и её менеджмент делают всё возможное в рамках закона, чтобы деятельность группы не была остановлена, поэтому сейчас она переходит на те юрлица, у которых есть действующие полномочия исполнительных органов. Такая ситуация возникла из-за корпоративной атаки инвестиционной компании А1 и Михаила Васинкевича, заблокировавших избрание генерального директора НАО «Юлмарт» и ООО «Юлмарт РСК» и не желающих пускать потенциального инвестора в компанию.

То, что сейчас делает А1, – это попытка взорвать компанию изнутри, понимая, что сиюминутная выгода для них важнее трёх тысяч человек, что могут остаться без работы, что, кстати, в год президентских выборов может вызвать социальную дестабилизацию.

Уникальность этого корпоративного конфликта заключается в боязни менеджмента и руководства компании А1 довести реальную информацию до своих акционеров и в неспособности принимать компетентные и быстрые решения, в том числе по прекращению конфликта. Это такая менеджерская война ради войны, когда её прекращение приводит к пониманию неэффективности потраченных средств, прекращению дальнейших трат и сокращения бюджетов, и, конечно же, оценке персонала, в том числе с кадровыми выводами.

Что касается взаимоотношений со Сбербанком, то, несмотря на все сложности, текущий процесс урегулирования спорных вопросов вселяет оптимизм, и мы уверены, что в ближайшее время сможем устранить все разногласия, связанные с кредитом. В отличие от А1, Сбербанк понимает реальную ситуацию и пытается помочь менеджменту спасти компанию, – заявил Константин Добрынин.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»


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