В Петербурге гендиректор ДСК №5 предпочел платить себе зарплату, а не налоги

300 тысяч рублей штрафа заплатит генеральный директор ОАО «Домостроительный комбинат №5» Анатолий Каталевич за махинации с налогами. Также в пользу государства с бизнесмена взыщут более 25 млн рублей. Соответствующее решение вынесено Колпинским районным судом.

Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга 25 декабря, Каталевича признали виновным в неисполнении обязанностей налогового агента и сокрытии денежных средств от налоговой.

В суде удалось доказать: гендиректор «Домостроительного комбината №5» дал указание — часть собранного НДФЛ направить не в бюджет РФ, а на зарплату себе и своим сотрудникам. Речь шла о сумме в 7,3 млн рублей. В результате в казну перечислили только 1,7 млн.

Кроме того, имея долг в 2,2 млн рублей перед налоговой, Каталевич направлял на адреса партнёров письма, содержащие финансовое поручение о погашении задолженности ОАО «Домостроительный комбинат № 5» перед различными юрлицами в счет взаиморасчетов по договорам. Последние перевели на расчетные счета контрагентов компании 118,8 млн.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд вынес обвинительный приговор и наказал его 300 тысячами рублей штрафа в пользу государства. Кроме того, бизнесмен должен выплатить свыше 25 млн рублей в пользу налоговиков.

«Фонтанка» уже писала о непростых финансовых схемах на предприятии. Так, компания задолжала своим работникам около пяти миллионов рублей. Деньги на счетах застройщика удалось разыскать только с помощью судебных приставов.

Напомним, ранее Анатолий Каталевич руководил комитетом по строительству Ленинградской области. В августе 2015 года он возглавил ДСК №5.