Сколько Seven Suns заплатил за ключи

У компании Seven Suns, не так давно пришедшей на рынок Петербурга из Вологды, 2017 год заканчивается на минорной ноте. Эффектный заход на рынок в 2013 году, необычная подача, яркая реклама. Новый год Seven Suns встречает с арестованными сотнями миллионов на счетах.

Баннеры с загадочной надписью «Я-Романтик» поблекли, а идеология «светлого мира» не спасла от типичных проблем. Хотя у Seven Suns нет явных долгостроев и обманутых дольщиков, дома строятся не в самых плохих локациях, цены на квартиры одни из самих низких в городе.

21 декабря прокурор Василеостровского района сообщил «Фонтанке», что на счетах компании блокировано около 200 миллионов рублей. Речь шла о деле «четырех строптивых дольщиков» из материала «Бесквартирные романтики», которые заявляли, что им не выдают ключи и документы на готовые и полностью оплаченные квартиры в ЖК «Я-Романтик» на намывных территориях Васильевского острова.

У самой компании цифры были иные — арестован 31 миллион, рассказали в пресс-службе Seven Suns. Позднее источники нашего издания уточнили, что арестовано шесть счетов компании, а банки на каждом счете заблокировали по 31 миллиону рублей. Таким образом, точная сумма заблокированных средств – 186 000 000 рублей.

Новость начала вирусно распространяться по группам дольщиков «ВКонтакте». А за три дня до этого, 18 декабря, застройщик отчитался в СМИ о своих успехах. «По итогам трех кварталов этого года Seven Suns Development заняла третье место по объемам продаж жилья среди застройщиков Петербурга, – рассказал «Коммерсанту» Алексей Бушуев, директор по продажам. – При этом, в отличие от других участников рейтинга, реализующих недвижимость одновременно в десятках проектов, мы возводим всего четыре квартала. А в прошлом году мы сдали в эксплуатацию 190 тыс. кв. м жилья, заняв четвертое место в Петербурге. И все наши объекты сдаются и заселяются точно в срок».

«Точно в срок» – действительно редкость на нынешнем первичном рынке жилья; но вопрос в том, какой ценой дается такая точность. В СМИ господин Бушуев об этом не говорит. Но иногда проговаривается на встречах с дольщиками, которые проникновенно именуются «Днями открытых сердец». «У нас было два пути, оба плохих — перенос передачи квартир… и передача не совсем готового к передаче объекта. Мы выбрали второй путь, мы идем по нему», – заявил Бушуев дольщикам комплекса «Я-Романтик» в конце апреля, когда начались первые сложности и первые «проколы» в ранее почти безупречном имидже.

Напомним, 19 апреля текущего года десятки дольщиков оккупировали вход в офис компании на улице Льва Толстого с требованием, во-первых, устранить массу грубых недоделок в первой очереди ЖК «Я-Романтик», а во-вторых, прекратить заставлять дольщиков подписывать акты приема-передачи «задним числом», с измененной датой. Причем уже тогда покупатели говорили о том, что застройщик не отдает им документы на квартиры — или отдает в обмен на ряд условий, например, в обмен на подписание согласия на установку на доме рекламной конструкции.

Стиль не отдавать документы, пока не будет подписан тот или иной нужный фирме документ, распространяется, однако, не только на «Я-Романтик». Похожую историю рассказала «Фонтанке» дольщица Виктория, купившая апартаменты в комплексе близ Сестрорецка «Светлый мир: Внутри». Причем с ней это случилось уже после выхода материала «Бесквартирные романтики». И после того, как было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

«Это было в октябре. Они заставляли подписывать протокол голосования за свою управляющую компанию. То есть вместе с актом приема-передачи они мне давали бюллетень, в котором я должна была отдать голос за определенную компанию с определенным тарифом. Я им сказала, что подписывать не буду. Мне ответили, что пока не подпишете, акта вы не получите. Я, правда, не стала с ними бодаться, мне ремонт надо было начинать. В итоге пришла с юристом, и они мне отдали акт без всякого голосования. Но всех остальных заставляли так же, как и меня. Чтобы большинством голосов была выбрана их УК», – рассказала Виктория «Фонтанке».

Следствие по делу о мошенничестве тем временем продолжается. В начале ноября дольщики были объявлены потерпевшими. 23 ноября этого года в офисе компании на улице Льва Толстого прошли обыски. «С августа 2014 года по сентябрь 2016 года дольщики в соответствии с условиями договоров перечислили более 15 млн рублей, однако застройщик в сроки, предусмотренные договорами, квартиры потерпевшим не предоставил, от общения с ними всячески уклонялся. В настоящее время следствием проводятся необходимые мероприятия, в том числе обыски, направленные на установление причин неисполнения застройщиком своих обязательств, а также сведений о расходовании денежных средств дольщиков», – пояснили тогда в ГСУ СК.

Однако, как выяснилось позже, компания еще этой весной — видимо, после первых выплывших в СМИ конфликтов с дольщиками, — стала предметом внимания надзорных и контролирующих органов. Прокуратура Василеостровского района в мае в первый раз попросила компанию урегулировать отношения с дольщиками. Но ведомству ответили, что спора нет, а ключи уже переданы. Позже прокуратура повторила свое требование, но, вновь не получив реакции, возбудила административное дело по статье 17.7 КоАП «Умышленное невыполнение требований прокурора». 23 ноября мировой судья Мария Анищенко оштрафовала гендиректора «Вымпела» по этой статье на 2000 рублей.

Как поживают романтики

Как рассказывают сами «бесквартирные романтики», судьба их с момента первой публикации сложилась по-разному. Так, Николай Дородников, один из главных «заводил» начавшегося весной конфликта, свои отношения с застройщиком урегулировал. Сам он комментировать это отказывается, однако на сайте Петроградского райсуда сообщается, что между сторонами было подписано мировое соглашение. Условия его не разглашаются.

Игорь Яхин иск, поданный к застройщику, проиграл – как рассказывает представитель дольщиков Ирина Баханович, суд решил, что ключи и документы переданы. В суде Яхину вручили уведомление от застройщика, в котором было написано, что тот не препятствует проживанию. На основании этого документа в октябре дольщик самостоятельно, уведомив следственный комитет и прокуратуру Петербурга о своем заселении, вскрыл двери в квартиру и вселился в нее. Акта приема-передачи, по словам Баханович, у дольщика до сих пор нет. В суде ему дали нотариально заверенную копию документа, но оформить по ней право собственности на квартиру он не может. «Собственность можно оформить не по копии, а по дубликату, если его правильно заверить, с указаниями – кем выдан, места хранения ДДУ, подписями, печатями и соответствующей сшивкой. Это должно быть указано в сопроводительном письме к дубликату. Нам это все специально разъяснили в Росреестре», – рассказывает Ирина.

Константин Ивасишин с женой Юлией прошли ровно тот же самый путь — вселились в квартиру, проиграв иск и получив уведомление от застройщика. Документов на квартиру у них тоже нет.

Последний дольщик, который все еще не переехал, и единственный, кому удалось выиграть в Василеостровском райсуде иск «о понуждении к передаче квартиры», – это Маргарита Наумова, мать Ирины Баханович. Она, в отличие от остальных, ни в каких конфликтах не участвовала. «Я ни в чем не участвовала, ни в каких протестах, конфликтах, ни в каких группах «ВКонтакте», – рассказывала она «Фонтанке». – Пенсионерка я. Купила квартиру 26 сентября 2014 года, сразу полную сумму внесла. Когда пригласили осматривать, не все было в порядке, исправляли, исправляли, тянули, но в конце концов я квартиру приняла уже как есть, акт подписала в мае месяце и думала, что все, заживу спокойно. Но с тех пор — ничего».

Иск выиграть удалось, в первой инстанции, однако застройщик подал апелляцию. 20 декабря в горсуде было первое заседание по этой апелляции: решено отложить рассмотрение дела Наумовой до 10 января. Таким образом, вселение дольщицы может быть затянуто на год или даже более после введения дома в эксплуатацию (в марте 2017 года). «Юрист сказал, что квартиры мы получим только через суд, годика через два», – рассказывал в сентябре «Фонтанке» Николай Дородников.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»