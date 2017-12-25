Отдыхающих во Вьетнаме туристов не будут эвакуировать из-за тайфуна

Отдыхающих во Вьетнаме туристов не будут эвакуировать из-за надвигающегося тропического тайфуна. Об этом 25 декабря заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее агентство Reuters сообщило, что власти Вьетнама готовятся вывезти миллион человек из районов, расположенных вдоль южного побережья страны. Причиной стало приближение тайфуна «Тембин», который ранее обрушился на Филиппины, вызвав наводнения и оползни, в результате чего погибли более 230 человек.

По данным АТОР, превентивная эвакуация коснулась местных жителей в дельте реки Меконг: рыбаков, фермеров, студентов и школьников. Отзываются из открытого моря суда. Отдыху туристов пока ничего не угрожает. По прогнозам метеорологических служб, которые приводят вьетнамские информагентства, тайфун уже придет ослабевшим. «Так что максимум неприятностей, который принесет стихия в Сайгон в ночь на вторник по местному времени, это сильные ливни и порывы ветра», – отмечают в АТОР.

По данным ассоциации, сейчас во Вьетнаме может находиться приблизительно 20 тысяч организованных туристов из России. Однако они проживают преимущественно в Нячанге, Фантьете и Фукуоке. «В дельту Меконга, где ждут наибольших последствий «Тембина» в виде наводнений, наши соотечественники обычно ездят лишь на экскурсии», – пояснили в АТОР.

Влияние «Тембина» на юге Вьетнама будет ощущаться до 28 декабря.