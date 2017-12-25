Фигурантам дела о подготовке взрыва в Казанском соборе предъявлено обвинение

В Петербурге предъявлено обвинение предполагаемым участникам плана по совершению серии терактов, в том числе в Казанском соборе. Как минимум трое причастность к законспирированной ячейке признанного в России террористическим и запрещенного «Исламского государства» отрицают и обжаловали арест.

Как сообщает 25 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга, первой Смольнинский суд зарегистрировал жалобу Фирузы Калавурова. ФСБ выделила материалы в отношении него, передала в полицейское дознание, и Калавурову вменили незаконный оборот взрывчатки (статья 222.1 УК РФ).

«Сторона защиты полагает, что постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит отмене ввиду существенного нарушения уголовно-процессуального закона и его неправильного применения», – уточнили в пресс-службе.

Как следует из релиза, Калавурову предъявлено обвинение.

По данным «Фонтанки», с арестами также не согласились еще два фигуранта — Алисхан Эсмурзиев и Шамиль Омаргаджиев. Апелляционные жалобы поданы через почту, в Смольнинский суд они еще не поступили. Информацию подтвердили адвокаты Максим Камакин и Леонид Крикун.

По словам защитников, Эсмурзиеву и Омаргаджиеву также предъявлено обвинение.

«Следственные действия прошли вчера, 24 декабря, в изоляторе временного содержания на Захарьевской улице, – уточнил Камакин. – Перевести в СИЗО их должны со дня на день».

Эсмурзиев и Омаргаджиев обвинены в незаконном хранении оружия. Как следует из их объяснений, данных адвокатам, автоматы им были подброшены. В прокуратуру и Следственный комитет поданы жалобы на неправомерное, по мнению обвиняемых, применение силы при обыске и задержании. Эсмурзиев, судя по объяснению, около суток провел в компании силовиков без процессуального оформления. Омаргаджиев настаивает, что до передачи дознавателям полиции его держали в стенах УФСБ на Литейном проспекте.

По данным ФСБ, в Петербурге задержаны семь человек по подозрению в подготовке терактов, в том числе 18-летний Евгений Ефимов. В арендованном им контейнере нашли следы инициирующего взрывчатого вещества, сам он якобы признался в планах взорвать Казанский собор. Через десять дней после заявления ФСБ по-прежнему известно лишь о пяти фигурантах (Ефимов, Колавуров, Омаргаджиев, Эсмурзиев и Антон Кобец). По официальным данным, теракты в Петербурге помогла предотвратить информация ЦРУ, за что президент Путин поблагодарил президента Трампа.