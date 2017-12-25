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25.12.2017 13:46

Программа BP CLUB собрала миллион участников

Программа BP CLUB собрала миллион участников
Автор фото Василевская Анна

На многофункциональном автозаправочном комплексе ВР «Малоохтинская» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное поздравление миллионного участника программы лояльности BP CLUB*.

Юбилейный участник получил 50 000 баллов на карту лояльности для приобретения 1 200 литров топлива, а также именную банковскую карту Mastercard World Black Edition «Каникулы» от банка ВБРР** (эмитент банковских карт программы лояльности) с бесплатным обслуживанием на весь срок действия и денежным номиналом в 10 000 рублей. Кроме этого, клиенту в рамках программы BP CLUB на весь 2018 год присвоен статус Platinum, что дает возможность накапливать максимальное количество баллов при покупках на МАЗК ВР. Еще несколько подарков вручили Партнеры программы BP CLUB в Санкт-Петербурге. Милионный Участник стал обладателем сертификата на годовую клубную карту «Платинум» от Русского АвтоМотоКлуба (РАМК), который специализируется на оказании экстренной помощи автомобилистам на дорогах России, Европы, Беларуси, и Сертификат на услуги автомобильного детейлинг-центра CarLosk.

Автор фото Василевская Анна

С момента старта новой программы лояльности (21 декабря 2016 года) для клиентов сети автозаправочных станций ВР количество ее участников достигло 1 миллиона человек. Такая динамика говорит о высоком доверии клиентов к бренду BP. Автозаправочная сеть ВР под управлением НК «Роснефть» активно развивает розничное предложение, которое отличается высоким качеством топлива, обеспечиваемым многоступенчатой системой контроля, широким нетопливным предложением и высоким уровнем сервиса. Компания вводит новые продукты и услуги для наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов, повышения уровня сервиса. Развитие программы лояльности является важным элементом этой стратегии.

Оператор Программы лояльности BP CLUB: ООО «РН-Лояльность», ОГРН 1157746385170, Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп. 2. *«BP CLUB» – БиПи Клуб. Условия Программы лояльности BP CLUB **Эмитент Карт «BP Club» – Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» («ВБРР» АО), Генеральная лицензия № 3287. Подробная информация о дебетовой банковской карте «ВБРР» АО Mastercard World Black Edition «Каникулы».


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Новости компаний
Автор фото Василевская Анна
25.12.2017 13:46

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