Вне зоны доступа: почти половина федеральных трасс России осталась без связи

Лишь 16 из 30 проверенных Роскомнадзором федеральных трасс имеют 100 процентов покрытия хотя бы одним оператором сотовой связи. Более чем 400 километров дорог остаются вовсе без связи.

Среди тройки лучших назван Северо-Западный федеральный округ. Хотя у жителей Петербурга часто возникают вопросы о качестве сети на таких дорогах как «Скандинавия» или Киевское шоссе. В аутсайдеры специалисты записали «Енисей» в Сибири и «Лену» на Дальнем Востоке. И объяснили, почему так происходит.

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